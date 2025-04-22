«У меня член больше твоего». Энтони Эдвардс сцепился с фанатом «Лейкерс»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс схлестнулся с одним из фанатов «Лос-Анджелес Лейкерс» в словесной перепалке. Инцидент случился в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, когда кто-то из болельщиков калифорнийской команды стал что-то выкрикивать в адрес центрового «Миннесоты» Руди Гобера.

«У него 200, 300 миллионов долларов. А у меня член больше твоего», – заступился за товарища по команде Эдвардс, схватившись за шорты.

Напомним, первый матч между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» завершился победой «Миннесоты» со счётом 117:95. Вторая игра состоится 23 апреля в Лос-Анджелесе» и начнётся в 5:00 мск.

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