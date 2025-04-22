Ведищев обозначил условия для победы «Локо» в четвертьфинале Единой лиги с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий относительно предстоящего первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Игра состоится сегодня, 22 апреля, в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

«Уралмаш» – соперник нам знакомый, последние два матча мы уступили им в концовках. Но плей-офф – это другие игры по значимости и концентрации. Мы провели хороший тренировочный цикл. Осталось продемонстрировать на площадке всё, что мы готовим, убрать ошибки, которые в предыдущих матчах мешали нам довести дело до победы. У соперника есть сильные и слабые стороны. Наша задача – закрыть сильные и воспользоваться слабыми. Кроме того, мы имеем преимущество своей площадки, которое нам надо защитить», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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