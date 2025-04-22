Вергун — о серии 1/4 финала ЕЛ с «Локо»: всё, что было «до», не имеет значения

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о предстоящем первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра состоится сегодня, 22 апреля, в Краснодаре. Её начало запланировано на 20:00 мск.

«Начинается самое интересное! То место и тот шанс, куда мы стремились и к которому готовились весь сезон. Всё, что было «до», сейчас не имеет никакого значения – ни место по итогам регулярного сезона, ни счёт личных встреч. Каждая игра – отдельная история со своим сюжетом и героями. Задача – найти свой путь к победе в трёх играх быстрее, чем это сможет сделать соперник», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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