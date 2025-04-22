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Валерий Лиходей назвал самую интересную четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги

Валерий Лиходей назвал самую интересную четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги
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Бывший форвард «Локомотива-Кубань» Валерий Лиходей высказал мнение, что противостояние между краснодарской командой и екатеринбургским «Уралмашем» станет самой интересной серией в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что противостояние «Локомотива» и «Уралмаша» будет самой интересной четвертьфинальной серией. Посмотрим, сможет ли «Локо» собраться: красно‑зелёные к концу регулярного чемпионата немного расклеились. Думаю, что основополагающим фактором в этой серии станет психология, настрой. Мне кажется, что шансы соперников приблизительно равны. Команды примерно равные», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Первый матч «Локомотив-Кубань» и «Уралмаша» состоится сегодня, 22 апреля, в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.

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