Валерий Лиходей назвал самую интересную четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги

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Бывший форвард «Локомотива-Кубань» Валерий Лиходей высказал мнение, что противостояние между краснодарской командой и екатеринбургским «Уралмашем» станет самой интересной серией в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что противостояние «Локомотива» и «Уралмаша» будет самой интересной четвертьфинальной серией. Посмотрим, сможет ли «Локо» собраться: красно‑зелёные к концу регулярного чемпионата немного расклеились. Думаю, что основополагающим фактором в этой серии станет психология, настрой. Мне кажется, что шансы соперников приблизительно равны. Команды примерно равные», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Первый матч «Локомотив-Кубань» и «Уралмаша» состоится сегодня, 22 апреля, в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.

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