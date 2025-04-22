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Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
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Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Отметим, что данные представлены с учётом инфляции.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

1. Майкл Джордан (баскетбол) — $ 4,15 млрд.
2. Тайгер Вудс (гольф) — $ 2,79 млрд.
3. Криштиану Роналду (футбол) — $ 2,23 млрд.
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 1,88 млрд.
5. Лионель Месси (футбол) — $ 1,85 млрд.
6. Арнольд Палмер (гольф) — $ 1,82 млрд.
7. Джек Никлаус (гольф) — $ 1,75 млрд.
8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $ 1,61 млрд.
9. Роджер Федерер (теннис) — $ 1,59 млрд.
10. Флойд Мейвезер (бокс) — $ 1,52 млрд.

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