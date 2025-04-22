Перасович поделился ожиданиями от первого матча серии плей-офф Единой лиги с «Автодором»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящей первой встречи серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с саратовским «Автодором».

«Автодор» набрал отличную форму и прошёл апрель без поражений. Саратовцы показывают баскетбол высокого уровня. В их составе шесть качественных легионеров, которые набирают более 10 очков за игру. К тому же у них очень хороший тренер. Думаю, нас ждёт непростая четвертьфинальная серия», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского УНИКСа.

Первый матч серии с «Автодором» состоится в Казани 23 апреля. Начало встречи намечено на 19:00 мск.