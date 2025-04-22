Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович поделился ожиданиями от первого матча серии плей-офф Единой лиги с «Автодором»

Перасович поделился ожиданиями от первого матча серии плей-офф Единой лиги с «Автодором»
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящей первой встречи серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги с саратовским «Автодором».

«Автодор» набрал отличную форму и прошёл апрель без поражений. Саратовцы показывают баскетбол высокого уровня. В их составе шесть качественных легионеров, которые набирают более 10 очков за игру. К тому же у них очень хороший тренер. Думаю, нас ждёт непростая четвертьфинальная серия», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч серии с «Автодором» состоится в Казани 23 апреля. Начало встречи намечено на 19:00 мск.

Материалы по теме
Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE
Live
Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android