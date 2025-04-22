«Не давай больше пресс-конференций, сочувствую тебе». Баркли обратился к Нико Харрисону

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли выступил с обращением к генеральному менеджеру клуба «Даллас Маверикс» Нико Харрисону.

«Я считаю тебя [Нико Харрисон] своим другом. И желаю тебе только самого лучшего. Ты отлично поработал в прошлом году в «Маверикс», и очевидно, что в этом году всё сложилось не так [удачно].

Не давай больше пресс-конференций. Я даже не знаю, зачем ты это сделал, правда не знаю. Сочувствую тебе и люблю тебя, однако понятия не имею, что ты пытаешься сделать.

Эта война окончена, брат. Надеюсь, ты сохранишь свою работу. Надеюсь, команда окрепнет. Но, мужик, не давай больше интервью. Пожалуйста, не давай», — приводит слова Баркли портал Fadaeaway World.