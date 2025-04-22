Саша Обрадович дал прогноз на серию «Олимпиакос» — «Реал»

Бывший сербский баскетболист, экс главный тренер «Монако» Саша Обрадович поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в которой встретятся мадридский «Реал» и греческий «Олимпиакос».

«Месяц назад я бы сказал, что «Олимпиакос» является фаворитом. Сейчас всё изменилось, включая это. Есть вопрос травм. Не совсем понятно, какие игроки будут доступны, и, даже если они все готовы выйти на паркет, когда у вас есть игроки, пропустившие приличное количество времени, они не могут дать вам то, что вы ожидаете на площадке. Так что здесь другой импульс. Конечно, у «Олимпиакоса» есть качества, чтобы выиграть серию. Но давление будет огромным.

У «Реала» было много взлётов и падений, но после победы над «Баварией» они обрели уверенность. У них есть нужный игровой ритм. Исходя из этих факторов, я бы дал обеим командам 50% шансов на проход дальше», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.