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Стало известно, в каком матче плей-офф Лиллард вернётся на площадку

Стало известно, в каком матче плей-офф Лиллард вернётся на площадку
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34-летний американский разыгрывающий защитник клуба «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард сыграет во второй встрече серии 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

Об этом сообщил авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях. Матч состоится завтра, 23 апреля, в 2:00 мск.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Лиллард излечился от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.

В завершившемся сезоне регулярного чемпионата НБА американский атлет принял участие в 58 встречах. В среднем за встречу Лиллард набирал 24,9 очка, делал 4,7 подбора, отдавал 7,1 результативной передачи, а также совершал 1,2 перехвата.

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