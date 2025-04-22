Стало известно, в каком матче плей-офф Лиллард вернётся на площадку

34-летний американский разыгрывающий защитник клуба «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард сыграет во второй встрече серии 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

Об этом сообщил авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях. Матч состоится завтра, 23 апреля, в 2:00 мск.

Напомним, Лиллард излечился от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.

В завершившемся сезоне регулярного чемпионата НБА американский атлет принял участие в 58 встречах. В среднем за встречу Лиллард набирал 24,9 очка, делал 4,7 подбора, отдавал 7,1 результативной передачи, а также совершал 1,2 перехвата.