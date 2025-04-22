Пистиолис поделился ожиданиями от первого матча серии 1/4 финала между ЦСКА и «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги с «Пари Нижний Новгород».

«Сезон сейчас фактически перезапускается, и мы приближаемся к самой важной части года. «Нижний» — команда, которая провела несколько хороших игр против нас, и они — единственная команда за пределами топ-4, которая смогла нас победить. Так что нас ждёт сложная и интересная серия. Но я всё равно считаю, что в этом противостоянии всё зависит от нас», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Первый матч серии с «Пари НН» состоится в Москве 23 апреля. Начало встречи намечено на 19:30 мск.