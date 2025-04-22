54% игроков НБА признали Вембаньяму следующим лицом лиги

Авторитетное североамериканское издание The Athletic провело опрос среди 138 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попросив их ответить на вопрос о том, кто в будущем может стать следующим лицом лиги.

Большинство респондентов сошлись во мнении, что им станет 21-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Его кандидатура набрала 54,3% голосов.

Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс получил 13,8%, а звезда «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер — 10,9%.

Также отметим, что кандидатура Джейсона Тейтума («Бостон Селтикс») набрала 6,5% голосов, а Луки Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») — 2,9%. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») и Джа Морант («Мемфис Гриззлиз») получили по 2,2%.