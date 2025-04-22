56% игроков НБА назвали Шея Гилджеса-Александера MVP сезона-2024/2025

Авторитетное североамериканское издание The Athletic провело опрос среди 155 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попросив их ответить, кто по их мнению должен быть признан Самым ценным игроком (MVP) по итогу регулярного чемпионата лиги.

По мнению большинства данной чести должен быть удостоен 26-летний канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. Его кандидатура получила 56% голосов.

А кандидатура 30-летнего сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича набрала 37,4% голосов.

Фото: The Athletic

Анонимные мнения игроков НБА о Гилджес-Александере.

«Этот парень эффективен. Его команда играет намного лучше, когда он присутствует на площадке. Шей олицетворяет культуру — культура в некотором роде основана на нём — и его команда лучшая в лиге».

«Я люблю Йокича, но просто чувствую, что Шей заслуживает стать MVP. Мне казалось, что он заслужила это в прошлом году. Они оба заслуживают этого. Все сомнения должны быть в пользу Шея. Так и должно быть».

«Отдаю Шею только потому, что в прошлом году и в последние несколько лет MVP становился Йокич. Но сейчас они оба играют на невероятном уровне. Просто надо передать эту награду следующему поколению».

Анонимные мнения игроков НБА о Йокиче.

«Йокич влияет на свою команду так, что она в корне меняет стиль и ход игры. Он делает это без другого игрока уровня Матча всех звезд… Это невероятно».

«Если вы посмотрите на статистику вслепую и сравните игроков, я думаю, что Йокич, несмотря ни на что, получит преимущество. Никогда не видел, чтобы кто-то делал игроков своей команды лучше, когда он большую часть времени проводит на площадке».

«Этот парень в среднем собирает трипл-дабл 30 очками. Глупо и невозможно не отдать ему должного уважения».