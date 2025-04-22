Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги

«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги
Комментарии

В Санкт-Петербурге закончился первый матч серии 1/3 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и пермская «Парма». Встреча завершилась уверенной победой «Зенита» — 102:68.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. 13 очков набрал Георгий Жбанов, 11 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс.

В составе пермской команды 21 очко на свой счёт записал Ройс Хэмм. 10 очков набрал Стэнли Уиттакер.

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Плей-офф — украшение сезона. Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?
Плей-офф — украшение сезона. Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android