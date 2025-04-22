«Зенит» обыграл «Парму» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги

В Санкт-Петербурге закончился первый матч серии 1/3 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и пермская «Парма». Встреча завершилась уверенной победой «Зенита» — 102:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. 13 очков набрал Георгий Жбанов, 11 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс.

В составе пермской команды 21 очко на свой счёт записал Ройс Хэмм. 10 очков набрал Стэнли Уиттакер.

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.