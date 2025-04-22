Евгений Пашутин стал первым тренером в истории Единой лиги, проведшим 400 матчей
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин стал первым наставником в истории Единой лиги, проведшим 400 встреч в турнире. Первый матч серии 1/4 финала плей-офф с санкт-петербургским «Зенитом» стал для специалиста 400-м.
Напомним, встреча завершилась поражением пермяков со счётом 60:92.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин
В разные годы Пашутин возглавлял ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), «Локомотив-Кубань» (2012-2014, 2019-2021), «Автодор» (2017-2018, 2019) и «Парму» (2022 — н.в.).
«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.
Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.
Второй матч серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.
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