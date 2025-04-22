Евгений Пашутин стал первым тренером в истории Единой лиги, проведшим 400 матчей

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин стал первым наставником в истории Единой лиги, проведшим 400 встреч в турнире. Первый матч серии 1/4 финала плей-офф с санкт-петербургским «Зенитом» стал для специалиста 400-м.

Напомним, встреча завершилась поражением пермяков со счётом 60:92.

В разные годы Пашутин возглавлял ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), «Локомотив-Кубань» (2012-2014, 2019-2021), «Автодор» (2017-2018, 2019) и «Парму» (2022 — н.в.).

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.