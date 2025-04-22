«Локомотив-Кубань» разгромил «Уралмаш» в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

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В Краснодаре завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 97:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Патрик Миллер, набравший 21 очко. 19 очков на свой счёт записал Антониус Кливленд, ещё 12 очков набрал Кирилл Елатонцев.

В составе «Уралмаша» по 13 очков набрали Хэйден Далтон и Джеремайя Мартин. 12 очков на счету Джавонте Дагласа.

«Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф с четвёртого места в регулярном чемпионате, «Уралмаш» стал пятым по итогам регулярки.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Краснодаре.