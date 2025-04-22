Алексей Швед — первый в истории Единой лиги игрок, который набрал 4500 очков
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36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед стал первым в истории Единой лиги ВТБ игроком, которому удалось набрать 4500 очков в рамках выступления в организации. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин
В сегодняшнем матче с пермской «Пармой», который завершился со счётом 102:68 в пользу сине-бело-голубых, российский атлет набрал восемь очков за 21 минуту и 37 секунд игрового времени. Таким образом, Алексею удалось преодолеть отметку в 4500 очков.
Алексей в Единой лиги выступал за такие команды, как московский ЦСКА (2009-2012, 2021-2023) и «Химки» (2015-2021).
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