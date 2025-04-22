Алексей Швед — первый в истории Единой лиги игрок, который набрал 4500 очков

36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед стал первым в истории Единой лиги ВТБ игроком, которому удалось набрать 4500 очков в рамках выступления в организации. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

В сегодняшнем матче с пермской «Пармой», который завершился со счётом 102:68 в пользу сине-бело-голубых, российский атлет набрал восемь очков за 21 минуту и 37 секунд игрового времени. Таким образом, Алексею удалось преодолеть отметку в 4500 очков.

Алексей в Единой лиги выступал за такие команды, как московский ЦСКА (2009-2012, 2021-2023) и «Химки» (2015-2021).