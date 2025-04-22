Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед — первый в истории Единой лиги игрок, который набрал 4500 очков

Алексей Швед — первый в истории Единой лиги игрок, который набрал 4500 очков
Комментарии

36-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед стал первым в истории Единой лиги ВТБ игроком, которому удалось набрать 4500 очков в рамках выступления в организации. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин

В сегодняшнем матче с пермской «Пармой», который завершился со счётом 102:68 в пользу сине-бело-голубых, российский атлет набрал восемь очков за 21 минуту и 37 секунд игрового времени. Таким образом, Алексею удалось преодолеть отметку в 4500 очков.

Алексей в Единой лиги выступал за такие команды, как московский ЦСКА (2009-2012, 2021-2023) и «Химки» (2015-2021).

Материалы по теме
Исторический рекорд Шведа и решающий рывок «Локомотива». Старт плей-офф Единой лиги
Live
Исторический рекорд Шведа и решающий рывок «Локомотива». Старт плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android