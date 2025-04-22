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«Фенербахче» обыграл «Париж» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Париж» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Стамбуле (Турция) закончился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Париж» из одноимённого города. Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:78.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
83 : 78
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Хэйс, Янтунен, Доссу-Йово, Уаттара

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 15 очков. 14 очков на свой счёт записал Найджел Хэйс, 13 очков – на счету Девона Холла.

В составе «Парижа» 21 очко набрал Надир Хифи, 19 очков – на счету Тайсона Уорда.

Вторая встречи серии состоится в Стамбуле 24 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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