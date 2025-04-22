«Фенербахче» обыграл «Париж» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

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В Стамбуле (Турция) закончился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Париж» из одноимённого города. Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 15 очков. 14 очков на свой счёт записал Найджел Хэйс, 13 очков – на счету Девона Холла.

В составе «Парижа» 21 очко набрал Надир Хифи, 19 очков – на счету Тайсона Уорда.

Вторая встречи серии состоится в Стамбуле 24 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).