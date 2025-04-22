Результаты матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля

22 апреля в Единой лиге ВТБ стартовали матчи плей-офф. В первый день постсезона состоялись две встречи четвертьфинальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля:

«Зенит» – «Парма» — 102:68;

«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» — 97:64.

В двух других играх четвертьфинальной серии будут встречаться казанский УНИКС и саратовский «Автодор», а также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторые матчи этих серий 1/4 финала состоятся 24 апреля.