Результаты матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля
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22 апреля в Единой лиге ВТБ стартовали матчи плей-офф. В первый день постсезона состоялись две встречи четвертьфинальной серии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 22 апреля:
«Зенит» – «Парма» — 102:68;
«Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» — 97:64.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Гудумак, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко
Уралмаш: Эллис, Мартин, Смагин, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
В двух других играх четвертьфинальной серии будут встречаться казанский УНИКС и саратовский «Автодор», а также московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».
Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.
Вторые матчи этих серий 1/4 финала состоятся 24 апреля.
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