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57,7% игроков НБА считают, что «Бостон» станет чемпионом этом сезоне

57,7% игроков НБА считают, что «Бостон» станет чемпионом этом сезоне
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Авторитетное североамериканское издание The Athletic провело опрос среди 137 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попросив их ответить, какая команда, по их мнению, станет чемпионом в текущем сезоне лиги.

По мнению большинства респондентов, кубок Ларри О'Брайена в этом году вновь завоюет клуб «Бостон Селтикс». Второе место в опросе с результатом в 17,5% голосов занял коллектив «Оклахома-Сити Тандер», а тройку сильнейших замкнула команда «Кливленд Кавальерс».

Отметим также, что 6,6% голосов было отдано за то, что чемпионом сезона-2024/205 станет калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: The Athletic

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