57,7% игроков НБА считают, что «Бостон» станет чемпионом этом сезоне

Авторитетное североамериканское издание The Athletic провело опрос среди 137 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попросив их ответить, какая команда, по их мнению, станет чемпионом в текущем сезоне лиги.
По мнению большинства респондентов, кубок Ларри О'Брайена в этом году вновь завоюет клуб «Бостон Селтикс». Второе место в опросе с результатом в 17,5% голосов занял коллектив «Оклахома-Сити Тандер», а тройку сильнейших замкнула команда «Кливленд Кавальерс».
Отметим также, что 6,6% голосов было отдано за то, что чемпионом сезона-2024/205 станет калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».
Фото: The Athletic