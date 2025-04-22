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«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги
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В Афинах (Греция) закончился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой греческой команды со счётом 87:83.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 83
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хуанчо Эрнангомес, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов. 15 очков на свой счёт записал Кендрик Нанн. 14 очков у Омера Юртсевена.

В составе «Анадолу Эфес» по 17 очков набрали Шейн Ларкин и Венсан Пуарье. 14 очков на свой счёт записал
Элайджа Брайант.

Вторая встреча серии состоится в Афинах 24 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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