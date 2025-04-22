Результаты матчей плей-офф Евролиги 22 апреля
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22 апреля в Евролиге стартовала серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей плей-офф Евролиги 22 апреля:
«Фенербахче» – «Париж» — 83:78;
«Панатинаикос» – «Анадолу Эфес» — 87:83.
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
83 : 78
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Хэйс, Янтунен, Доссу-Йово, Уаттара
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 83
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Вторые матчи в этих сериях состоятся в Стамбуле и Афинах 24 апреля.
Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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