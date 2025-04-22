22 апреля в Евролиге стартовала серия плей-офф. За право пробиться в плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 22 апреля:

«Фенербахче» – «Париж» — 83:78;

«Панатинаикос» – «Анадолу Эфес» — 87:83.

Вторые матчи в этих сериях состоятся в Стамбуле и Афинах 24 апреля.

Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).