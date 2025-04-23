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Йокич вошёл в топ-3 по количеству трипл-даблов, сделанных в играх плей-офф НБА

Йокич вошёл в топ-3 по количеству трипл-даблов, сделанных в играх плей-офф НБА
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой колорадского «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич вошёл в топ-3 игроков НБА по количеству трипл-даблов, сделанных в играх плей-офф североамериканской организации.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 15, Уэстбрук - 14, Гордон - 14, Браун - 5, Уотсон - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 18, Зубац - 16, Пауэлл - 13, Батюм - 6, Джонс - 6, Данн - 5, Симмонс - 2, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз

Во встрече с «Лос-Анджелес Клипперс», которая завершилась со счётом 105:102 в пользу калифорнийского клуба, Йокич набрал 26 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач. Этот трипл-дабл стал для Николы 19-м, который тот собрал в рамках выступлений в матчах плей-офф НБА.

Больше трипл-даблов делали только четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс (28) и его соотечественник, а также пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон (30).

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