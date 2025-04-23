Йокич вошёл в топ-3 по количеству трипл-даблов, сделанных в играх плей-офф НБА

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой колорадского «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич вошёл в топ-3 игроков НБА по количеству трипл-даблов, сделанных в играх плей-офф североамериканской организации.

Во встрече с «Лос-Анджелес Клипперс», которая завершилась со счётом 105:102 в пользу калифорнийского клуба, Йокич набрал 26 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач. Этот трипл-дабл стал для Николы 19-м, который тот собрал в рамках выступлений в матчах плей-офф НБА.

Больше трипл-даблов делали только четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс (28) и его соотечественник, а также пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон (30).