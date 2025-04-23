Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в первом матче 1/4 финала

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги с «Пармой» (102:68).

«Спасибо всем болельщикам, которые были с нами сегодня. Это всего лишь 1-0 и больше ничего. Это была встреча, в которой шаг за шагом мы захватывали преимущество: в первой четверти – шесть очков, 10 очков к концу второй, и в третьей четверти мы переломили ход игры. Мы очень хорошо подошли к игре ментально и в защите, и в нападении. Теперь нам нужно подготовиться к следующему матчу, он будет совершенно другим», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.