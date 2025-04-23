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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в первом матче 1/4 финала

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в первом матче 1/4 финала
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги с «Пармой» (102:68).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин

«Спасибо всем болельщикам, которые были с нами сегодня. Это всего лишь 1-0 и больше ничего. Это была встреча, в которой шаг за шагом мы захватывали преимущество: в первой четверти – шесть очков, 10 очков к концу второй, и в третьей четверти мы переломили ход игры. Мы очень хорошо подошли к игре ментально и в защите, и в нападении. Теперь нам нужно подготовиться к следующему матчу, он будет совершенно другим», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

«Парма» пробилась в плей-офф Единой лиги ВТБ через сито плей-ин, «Зенит» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.

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