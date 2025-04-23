Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в первой встрече серии 1/4 финала Единой лиги с «Уралмашем» (97:65).

«Я рад, что мы начали плей-офф с победы. Тренировки тренировками, но чувствовалась небольшая потеря игрового ритма, особенно в начале сегодняшнего матча. Во второй половине стали действовать командно и в защите, и в нападении – и с этого момента игра была уже под нашим контролем.

Конечно, нам было важно начать эту серию с победы. Однако в плей-офф нет разницы, с какой разницей ты выигрываешь – сейчас счёт 1-0 в нашу пользу.

Спасибо болельщикам, сегодня мы чувствовали, что играем дома. Надеюсь, что послезавтра поддержка у нас будет ещё более убедительной», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.

«Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф с четвёртого места в регулярном чемпионате, «Уралмаш» стал пятым по итогам регулярки.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Краснодаре.