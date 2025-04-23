Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»

Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в первой встрече серии 1/4 финала Единой лиги с «Уралмашем» (97:65).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 19, Елатонцев - 12, Емченко - 11, Уэйли - 10, Макколл - 10, Мартюк - 7, Темиров - 4, Гудумак - 3, Узинский, Квитковских, Дженкинс
Уралмаш: Мартин - 13, Далтон - 13, Даглас - 12, Белянков - 8, Эллис - 7, Карданахишвили - 6, Смагин - 2, Попов - 2, Пынько - 2, Писклов, Новиков

«Я рад, что мы начали плей-офф с победы. Тренировки тренировками, но чувствовалась небольшая потеря игрового ритма, особенно в начале сегодняшнего матча. Во второй половине стали действовать командно и в защите, и в нападении – и с этого момента игра была уже под нашим контролем.

Конечно, нам было важно начать эту серию с победы. Однако в плей-офф нет разницы, с какой разницей ты выигрываешь – сейчас счёт 1-0 в нашу пользу.

Спасибо болельщикам, сегодня мы чувствовали, что играем дома. Надеюсь, что послезавтра поддержка у нас будет ещё более убедительной», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.

«Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф с четвёртого места в регулярном чемпионате, «Уралмаш» стал пятым по итогам регулярки.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Вторая встреча серии состоится 24 апреля в Краснодаре.

Материалы по теме
Исторический рекорд Шведа и решающий рывок «Локомотива». Старт плей-офф Единой лиги
Live
Исторический рекорд Шведа и решающий рывок «Локомотива». Старт плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android