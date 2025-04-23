Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф
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Завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала на своей площадке «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 123:115.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 21, Нембард - 17, Несмит - 16, Тёрнер - 15, Матурин - 14, Топпин - 7, Макконнелл - 6, Уокер - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 28, Лиллард - 14, Кузма - 12, Портер - 9, Лопес - 8, Принс - 6, Трент-мл. - 4, Симс, Ливингстон, Роллинз, Грин, Коннотон, Джексон
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Паскаль Сиакам, который записал в свой актив дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и три передачи. В составе «Бакс» лучшую результативность показал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, также оформивший дабл-дабл: 34 очка, 18 подборов и семь передач.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Индианы».
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