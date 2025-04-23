Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф

Завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала на своей площадке «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 123:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Паскаль Сиакам, который записал в свой актив дабл-дабл: 24 очка, 11 подборов и три передачи. В составе «Бакс» лучшую результативность показал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, также оформивший дабл-дабл: 34 очка, 18 подборов и семь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Индианы».

Рекорды НБА: