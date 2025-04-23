«Оклахома» вновь обыграла «Мемфис» в плей-офф НБА. У Гилджес-Александера — 27 очков

Сегодня, утром 23 апреля, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити состоялся второй матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 19:17) в пользу «Тандер».

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Оклахома-Сити стал лидер клуба канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь подборов и отдать пять передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал пять передач.

Самым результативным игроком в составе «Гриззлиз» стал американский форвард Джарен Джексон. На его счету 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джа Морант набрал 23 очка. Кроме того, разыгрывающий сделал два подбора и отдал шесть ассистов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу победителя регулярного чемпионата НБА. Третий матч пройдёт в Мемфисе 25 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: