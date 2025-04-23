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Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гриззлиз, результат матча 23 апреля 2025, счёт 118:99, второй матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Оклахома» вновь обыграла «Мемфис» в плей-офф НБА. У Гилджес-Александера — 27 очков
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Сегодня, утром 23 апреля, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити состоялся второй матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 19:17) в пользу «Тандер».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Уильямс - 24, Холмгрен - 20, Карузо - 13, Дорт - 8, Уиггинс - 8, Джо - 7, Хартенштайн - 6, Уоллес - 5, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Морант - 23, Бейн - 19, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 10, Кеннард - 4, Иди - 4, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Оклахома-Сити стал лидер клуба канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь подборов и отдать пять передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал пять передач.

Самым результативным игроком в составе «Гриззлиз» стал американский форвард Джарен Джексон. На его счету 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джа Морант набрал 23 очка. Кроме того, разыгрывающий сделал два подбора и отдал шесть ассистов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу победителя регулярного чемпионата НБА. Третий матч пройдёт в Мемфисе 25 апреля.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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