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Дончич набрал в первой четверти матча плей-офф «Лейкерс» больше очков, чем вся «Миннесота»

Дончич набрал в первой четверти матча плей-офф «Лейкерс» больше очков, чем вся «Миннесота»
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В эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) проходит второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». В серии со счётом 1-0 лидирует «Миннесота», которая ранее выиграла первую встречу со счётом 117:95.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
71 : 51
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ривз, Финни-Смит, Милтон, Джеймс, Лень, Хатимура, Гудвин, Дончич, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Макдэниелс, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер, Гарза

Стартовый период второго матча остался за «Лейкерс» со счётом 34:15. При этом один из лидеров калифорнийцев словенский атакующий защитник Лука Дончич в одиночку набрал в первой четверти больше очков, чем вся команда соперника — на его счету 16 очков против 15 у «Тимбервулвз», а также три подбора и два результативных паса.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Видео: Дончич на разминке попал с центра на арене «Далласа»

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