Дончич набрал в первой четверти матча плей-офф «Лейкерс» больше очков, чем вся «Миннесота»

В эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) проходит второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». В серии со счётом 1-0 лидирует «Миннесота», которая ранее выиграла первую встречу со счётом 117:95.

Стартовый период второго матча остался за «Лейкерс» со счётом 34:15. При этом один из лидеров калифорнийцев словенский атакующий защитник Лука Дончич в одиночку набрал в первой четверти больше очков, чем вся команда соперника — на его счету 16 очков против 15 у «Тимбервулвз», а также три подбора и два результативных паса.

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