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Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 23 апреля 2025, счет 94:85, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

Дабл-даблы Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту» и сравняться в серии
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В ночь с 22 на 23 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился второй матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 94:85 и сравняли счёт в серии — 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 85
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 21, Ривз - 16, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Винсент - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Эдвардс - 25, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Александер-Уолкер - 4, Шеннон - 2, Инглс, Майнотт, Конли, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал словенский атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного ассиста до трипл-дабла — на его счету 31 очко,12 подборов и девять передач. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл — он набрал 21 очко при 11 подборах и семи результативных передачах. В активе тяжёлого форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла 27 очков, четыре подбора и шесть ассистов.

Третий матч серии плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» пройдёт в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) в ночь с 25 на 26 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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