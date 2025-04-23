Дабл-даблы Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту» и сравняться в серии

В ночь с 22 на 23 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился второй матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки одержали победу с результатом 94:85 и сравняли счёт в серии — 1-1.

Самым результативным игроком матча стал словенский атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одного ассиста до трипл-дабла — на его счету 31 очко,12 подборов и девять передач. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл — он набрал 21 очко при 11 подборах и семи результативных передачах. В активе тяжёлого форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла 27 очков, четыре подбора и шесть ассистов.

Третий матч серии плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» пройдёт в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) в ночь с 25 на 26 апреля мск.