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Результаты игрового дня НБА 23 апреля

Результаты игрового дня НБА 23 апреля
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В ночь с 22 на 23 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 23 апреля

  • «Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 123:115 (2-0).
  • «Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» — 118:99 (2-0).
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 94:85 (1-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
123 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 21, Нембард - 17, Несмит - 16, Тёрнер - 15, Матурин - 14, Топпин - 7, Макконнелл - 6, Уокер - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 28, Лиллард - 14, Кузма - 12, Портер - 9, Лопес - 8, Принс - 6, Трент-мл. - 4, Симс, Ливингстон, Роллинз, Грин, Коннотон, Джексон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Уильямс - 24, Холмгрен - 20, Карузо - 13, Дорт - 8, Уиггинс - 8, Джо - 7, Хартенштайн - 6, Уоллес - 5, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Морант - 23, Бейн - 19, Пиппен Мл. - 13, Альдама - 10, Кеннард - 4, Иди - 4, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 85
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 21, Ривз - 16, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Винсент - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Эдвардс - 25, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Александер-Уолкер - 4, Шеннон - 2, Инглс, Майнотт, Конли, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Яннис Адетокунбо («Милуоки») — 34 очка.

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