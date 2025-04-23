В ночь с 22 на 23 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли три матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 апреля

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 123:115 (2-0).

«Оклахома-Сити Тандер» – «Мемфис Гриззлиз» — 118:99 (2-0).

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 94:85 (1-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Яннис Адетокунбо («Милуоки») — 34 очка.

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