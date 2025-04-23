Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, в Единой лиге ВТБ пройдут матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований состоятся две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 23 апреля:

19:00 мск – УНИКС – «Автодор»;

19:30 мск – ЦСКА – «Пари Нижний Новгород».

Отметим, что в серии 1/4 финала команды будут играть до трёх побед по схеме 2+2+1.

Напомним, победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед – пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед – семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений).

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