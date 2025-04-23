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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 23 апреля

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 23 апреля
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Сегодня, 23 апреля, в Евролиге состоятся матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 23 апреля:

20:00 мск – «Монако» – «Барселона»;
21:30 мск – «Олимпиакос» – «Реал» Мадрид.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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