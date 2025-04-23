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Дончич высказался после победы «Лейкерс» во втором матче плей-офф с «Миннесотой»

Дончич высказался после победы «Лейкерс» во втором матче плей-офф с «Миннесотой»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз». «Озёрники» победили со счётом 94:85, сравняв счёт в серии – 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 85
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 21, Ривз - 16, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Винсент - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Эдвардс - 25, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Гобер - 6, Дивинченцо - 4, Александер-Уолкер - 4, Шеннон - 2, Инглс, Майнотт, Конли, Кларк, Миллер, Гарза

«Знаете, мы с Броном лидеры команды и должны создавать правильную атмосферу. Как я уже говорил, поездка в «Миннесоту» будет войной. Болельщики так просто сумасшедшие. Так что, несмотря ни на что, мы не должны паниковать. Мы должны держаться вместе. Будем работать над этим вместе с Леброном», — сказал словенский разыгрывающий на пресс-конференции.

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