Дончич высказался после победы «Лейкерс» во втором матче плей-офф с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал победу команды во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз». «Озёрники» победили со счётом 94:85, сравняв счёт в серии – 1-1.

«Знаете, мы с Броном лидеры команды и должны создавать правильную атмосферу. Как я уже говорил, поездка в «Миннесоту» будет войной. Болельщики так просто сумасшедшие. Так что, несмотря ни на что, мы не должны паниковать. Мы должны держаться вместе. Будем работать над этим вместе с Леброном», — сказал словенский разыгрывающий на пресс-конференции.

Главные новости дня: