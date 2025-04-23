Андрей Кириленко высказался о топ-5 российских баскетболистов всех времён

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о пяти самых сильных баскетболистах в истории российского баскетбола. Также Андрей вспомнил о легендарных советских игроках.

«Довольно часто меня спрашивают, кого бы я включил в топ-5 российских игроков всех времён. Сразу скажу — это субъективная история, и мне точно не хочется никого обидеть. У нас было огромное количество крутых игроков, и выбрать всего пятерых — это непростая задача

Если говорить о легендах всех времён, то в пятёрке будут Сергей Белов и Александр Белов — великие игроки, на которых равнялись поколения. Конечно, Арвидас Сабонис — он представлял Литву, но играл в составе сборной СССР и был одной из самых ярких фигур в истории баскетбола.

Невозможно не вспомнить Шарунаса Марчюлениса и Римаса Куртинайтиса — оба играли на позиции второго и третьего номера и были важны для сборной. Отдельно стоит отметить Александра Волкова — универсального форварда, ставшего одним из первых советских игроков в НБА. Вместе с ним вспоминаются и Сергей Тараканов с Анатолием Мышкиным — мощные форварды, лидеры сборной 80-х.

А дальше — самое сложное. Первая позиция. Столько сильных разыгрывающих! Валдис Валтерс, Станислав Ерёмин, Иван Едешко — выделить одного просто невозможно. Если же говорить только о российских игроках, мой топ-5 такой:

первый номер — Лёша Швед. Хотя и Вася Карасёв, и Сергей Базаревич, и Женя Пашутин великолепно справлялись с этой ролью;

форварды — Сергей Моня и Виктор Хряпа. К ним же можно смело отнести Сергея Панова и Андрея Фетисова — их вклад в наш баскетбол огромен;

центровой — как бы я ни любил Тимофея Мозгова, возьму в свою пятёрку Михаила Михайлова. Я вырос на его игре, он выступал за «Светлану» и за «Спартак» в Санкт-Петербурге, и у меня к этому выбору ещё и ностальгические чувства;

второй номер — Виталий Фридзон. Хотя конкуренция здесь бешеная: Захар Пашутин, Игорь Куделин.

Конечно, это очень нечестный рейтинг. Когда смотришь на кого-то со стороны, кажется, что он был круче. Когда играешь с ним — понимаешь его сильные и слабые качества, его «не баскетбольную» сторону, и восприятие меняется. И всё равно, я уверен, что кого-то точно забыл. По вашему мнению, кого из тех, кто круто играл, я не упомянул?» — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

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