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НБА назвала обладателя награды «Лучший шестой игрок» сезона-2024/2025

НБА назвала обладателя награды «Лучший шестой игрок» сезона-2024/2025
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27-летний разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард получил награду «Лучший шестой игрок» сезона-2024/2025. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Приз вручается игрокам, которые вносят существенный вклад в успех команды после выхода со скамейки запасных.

Пэйтон стал четвёртым игроком в истории «Селтикс», удостоенный этой награды. Ранее приз получали Кевин Макхэйл, Билл Уолтон и Малкольм Брогдон.

В нынешнем сезоне НБА Притчард в рамках регулярного чемпионата принял участие в 80 матчах, в которых в среднем набирал 14,3 очка, совершил 3,8 подбора и отдавал 3,5 передачи.

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