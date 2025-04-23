Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Платунов — об 1/4 финала ЕЛ с «Автодором»: рассчитываем стартовать с двух побед

Александр Платунов — об 1/4 финала ЕЛ с «Автодором»: рассчитываем стартовать с двух побед
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник УНИКСа Александр Платунов поделился ожиданиями от предстоящего первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Игра состоится сегодня, 23 апреля, в Казани. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автодор» — опасный соперник. Сейчас они находятся на хорошей волне, поскольку в апреле выиграли все матчи. Кроме того, саратовский клуб демонстрирует командный баскетбол и обладает оптимальным составом. В их ростере много иностранных баскетболистов, набирающих более 10 очков за матч, и ещё есть сильные россияне.

Совсем недавно к нам присоединились Дэрран Хиллиард и Маркус Кин. Всю прошедшую неделю мы посвятили внедрению новичков в состав. Ожидаем непростого противостояния в четвертьфинале, но рассчитываем стартовать с двух домашних побед. Приглашаем всех болельщиков посетить наши игры. Мы вас ценим, ждём и надеемся на вашу поддержку!» — приводит слова Платунова пресс-служба УНИКСа.

Следить за матчами:
ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE
Live
ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android