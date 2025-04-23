Александр Платунов — об 1/4 финала ЕЛ с «Автодором»: рассчитываем стартовать с двух побед

Защитник УНИКСа Александр Платунов поделился ожиданиями от предстоящего первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Игра состоится сегодня, 23 апреля, в Казани. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Автодор» — опасный соперник. Сейчас они находятся на хорошей волне, поскольку в апреле выиграли все матчи. Кроме того, саратовский клуб демонстрирует командный баскетбол и обладает оптимальным составом. В их ростере много иностранных баскетболистов, набирающих более 10 очков за матч, и ещё есть сильные россияне.

Совсем недавно к нам присоединились Дэрран Хиллиард и Маркус Кин. Всю прошедшую неделю мы посвятили внедрению новичков в состав. Ожидаем непростого противостояния в четвертьфинале, но рассчитываем стартовать с двух домашних побед. Приглашаем всех болельщиков посетить наши игры. Мы вас ценим, ждём и надеемся на вашу поддержку!» — приводит слова Платунова пресс-служба УНИКСа.

Главные новости дня: