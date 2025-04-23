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УНИКС — «Автодор»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск

УНИКС — «Автодор»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 23 апреля, в Единой лиге ВТБ состоится первый матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют УНИКС и «Автодор». Прямая текстовая трансляция встречи начнётся одновременно с началом игры в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Четвертьфинальные серии плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед по схеме «2+2+1». Также сегодня встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Их матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» также будет освещать ход этой встречи.

УНИКС по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице. «Автодор» был шестым.

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