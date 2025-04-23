ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 23 апреля, в Единой лиге ВТБ состоится первый матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» начнётся одновременно с началом игры в 19:30 мск.

Четвертьфинальные серии плей-офф Единой лиги проводятся до трёх побед по схеме «2+2+1». Также сегодня сыграют УНИКС и «Автодор». Их матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» также будет освещать ход этой встречи.

ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице. Нижегородцы были седьмыми.

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