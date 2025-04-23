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НБА огласила наказание Эдвардсу после его слов в адрес фаната: «Мой член больше твоего»

НБА огласила наказание Эдвардсу после его слов в адрес фаната: «Мой член больше твоего»
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НБА оштрафовала атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на $ 50 тыс. за его высказывания в адрес болельщика «Лос-Анджелес Лейкерс» во время первого матча команд в первом раунде плей-офф. Обращаясь к одному из фанатов, Эдвардс тогда заявил: «Мой член больше твоего».

Напомним, словесная перепалка с одним из фанатов «Лейкерс» у Эдвардса случилась после того, как он заступился за товарища по команде Руди Гобера. Та игра завершилась победой «Миннесоты» со счётом 117:95.

Второй матч состоялся 23 апреля в Лос-Анджелесе и завершился в пользу хозяев площадки со счётом 94:85.

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