Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС потерял форварда до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

УНИКС потерял форварда до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний российский форвард УНИКСа Александр Стуленков выбыл до конца сезона из-за травмы. Как информирует пресс-служба казанского клуба, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Спортсмен получил травму во время тренировки.

Отмечается, что необходимость хирургического вмешательства и примерные сроки восстановления игрока станут известны по итогам дополнительного медицинского обследования.

«Мы всей душой поддерживаем Сашу в этот непростой период! Желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления и возвращения на площадку!» — говорится в сообщении УНИКСа.

Сегодня, 23 апреля, УНИКС проведёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 19:00 мск.

Материалы по теме
ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE
Live
ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE

Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android