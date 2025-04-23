УНИКС потерял форварда до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

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32-летний российский форвард УНИКСа Александр Стуленков выбыл до конца сезона из-за травмы. Как информирует пресс-служба казанского клуба, у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Спортсмен получил травму во время тренировки.

Отмечается, что необходимость хирургического вмешательства и примерные сроки восстановления игрока станут известны по итогам дополнительного медицинского обследования.

«Мы всей душой поддерживаем Сашу в этот непростой период! Желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления и возвращения на площадку!» — говорится в сообщении УНИКСа.

Сегодня, 23 апреля, УНИКС проведёт первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 19:00 мск.

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