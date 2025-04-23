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Эксперты The Athletic раскрыли своих кандидатов на MVP и другие индивидуальные награды НБА

Эксперты The Athletic раскрыли своих кандидатов на MVP и другие индивидуальные награды НБА
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Эксперты The Athletic назвал своих кандидатов на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с выбором экспертов издания.

Йован Буха:

MVP: Никола Йокич
Лучший оборонительный игрок: Дрэймонд Грин
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Уилл Гиллори:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Малик Бизли
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Зак Харпер:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Фред Кац:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Амен Томпсон
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Эрик Корин:

MVP: Никола Йокич
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Лоу Мюррей:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Ивица Зубац
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Эрик Нем:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Дайсон Дэниэлс
Новичок года: Джейлен Уэллс
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Джо Вардон:

MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Тай Джером
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

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