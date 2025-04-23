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Эксперты The Athletic раскрыли своих кандидатов на MVP и другие индивидуальные награды НБА

Эксперты The Athletic назвал своих кандидатов на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с выбором экспертов издания.

Йован Буха:

MVP: Никола Йокич

Лучший оборонительный игрок: Дрэймонд Грин

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Кенни Аткинсон

Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац

Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Уилл Гиллори:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Малик Бизли

Тренер года: Джей Би Бикерстафф

Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс

Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Зак Харпер:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Джей Би Бикерстафф

Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац

Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Фред Кац:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Амен Томпсон

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Кенни Аткинсон

Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс

Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Эрик Корин:

MVP: Никола Йокич

Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Кенни Аткинсон

Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс

Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Лоу Мюррей:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Ивица Зубац

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Джей Би Бикерстафф

Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун

Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Эрик Нем:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Дайсон Дэниэлс

Новичок года: Джейлен Уэллс

Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард

Тренер года: Кенни Аткинсон

Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс

Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.

Джо Вардон:

MVP: Шей Гилджес-Александер

Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли

Новичок года: Стефон Касл

Лучший шестой игрок: Тай Джером

Тренер года: Кенни Аткинсон

Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун

Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.

Рекорды НБА: