Эксперты The Athletic раскрыли своих кандидатов на MVP и другие индивидуальные награды НБА

Эксперты The Athletic назвал своих кандидатов на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с выбором экспертов издания.
Йован Буха:
MVP: Никола Йокич
Лучший оборонительный игрок: Дрэймонд Грин
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.
Уилл Гиллори:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Малик Бизли
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.
Зак Харпер:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Ивица Зубац
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.
Фред Кац:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Амен Томпсон
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.
Эрик Корин:
MVP: Никола Йокич
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.
Лоу Мюррей:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Ивица Зубац
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Джей Би Бикерстафф
Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.
Эрик Нем:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Дайсон Дэниэлс
Новичок года: Джейлен Уэллс
Лучший шестой игрок: Пэйтон Притчард
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Дайсон Дэниэлс
Лучший игрок года в клатче: Никола Йокич.
Джо Вардон:
MVP: Шей Гилджес-Александер
Лучший оборонительный игрок: Эван Мобли
Новичок года: Стефон Касл
Лучший шестой игрок: Тай Джером
Тренер года: Кенни Аткинсон
Самый прогрессирующий игрок: Кристиан Браун
Лучший игрок года в клатче: Джейлен Брансон.