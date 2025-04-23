Игрок «Локо» Миллер — после первого матча 1/4 финала ЕЛ: это заявление всей лиге

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра состоялась вчера, 22 апреля, в Краснодаре. Встреча завершилась в пользу «Локо» со счётом 97:65. В полуфинал пройдёт команда, которая одержит три победы.

«Почему до большого перерыва и после было два разных «Локомотива»? Думаю, дело в защите. Во второй половине мы поменяли игру в обороне, вышли с энергией, с которой надо было выходить с самого начала – и это помогло. Когда мы успешно отразили несколько атак соперника, в нашем нападении тоже что-то щёлкнуло, и мы стали набирать очки гораздо быстрее.

Был ли похож этот матч на плей-офф? Конечно! Это напомнило мне прошлый сезон, когда я только пришёл в «Локо»: мы играли против «Пармы», соперника, который очень хотел доказать, что способен нас пройти. И тогда, и сейчас игра была жёсткая и интенсивная. Поэтому нам надо было не просто выиграть, а сделать это максимально уверенно, чтобы показать, кто здесь фаворит. Мы продолжали играть в полную силу до самого конца. Наша задача – стать чемпионами. В матче с «Уралмашем» мы сделали только первый шаг, работы ещё очень много. Но важно было сделать этот шаг как можно более твёрдо, чтобы сделать заявление всей лиге – вот так к своей цели идёт «Локомотив», — приводит слова Миллера пресс-служба краснодарской команды.

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