Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Локо» Миллер — после первого матча 1/4 финала ЕЛ: это заявление всей лиге

Игрок «Локо» Миллер — после первого матча 1/4 финала ЕЛ: это заявление всей лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра состоялась вчера, 22 апреля, в Краснодаре. Встреча завершилась в пользу «Локо» со счётом 97:65. В полуфинал пройдёт команда, которая одержит три победы.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Кливленд - 19, Елатонцев - 12, Емченко - 11, Уэйли - 10, Макколл - 10, Мартюк - 7, Темиров - 4, Гудумак - 3, Узинский, Квитковских, Дженкинс
Уралмаш: Мартин - 13, Далтон - 13, Даглас - 12, Белянков - 8, Эллис - 7, Карданахишвили - 6, Смагин - 2, Попов - 2, Пынько - 2, Писклов, Новиков

«Почему до большого перерыва и после было два разных «Локомотива»? Думаю, дело в защите. Во второй половине мы поменяли игру в обороне, вышли с энергией, с которой надо было выходить с самого начала – и это помогло. Когда мы успешно отразили несколько атак соперника, в нашем нападении тоже что-то щёлкнуло, и мы стали набирать очки гораздо быстрее.

Был ли похож этот матч на плей-офф? Конечно! Это напомнило мне прошлый сезон, когда я только пришёл в «Локо»: мы играли против «Пармы», соперника, который очень хотел доказать, что способен нас пройти. И тогда, и сейчас игра была жёсткая и интенсивная. Поэтому нам надо было не просто выиграть, а сделать это максимально уверенно, чтобы показать, кто здесь фаворит. Мы продолжали играть в полную силу до самого конца. Наша задача – стать чемпионами. В матче с «Уралмашем» мы сделали только первый шаг, работы ещё очень много. Но важно было сделать этот шаг как можно более твёрдо, чтобы сделать заявление всей лиге – вот так к своей цели идёт «Локомотив», — приводит слова Миллера пресс-служба краснодарской команды.

Материалы по теме
Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!
Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android