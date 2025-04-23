«Нельзя игнорировать». Д'Анджело Расселл назвал игрока, у которого должно быть пять MVP

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл высказал мнение, что у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича должно быть пять наград MVP. Серб в настоящий момент является обладателем трёх наград самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НБА (2021, 2022, 2024). В 2023-м приз достался центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.

«Скажу, что Йокич должен выиграть награду MVP. Прямо сейчас у него должно их быть пять. Именно так я считаю. Нельзя его игнорировать», — сказал Расселл на канале The Backyard Podcast w/ D’Angelo Russell в YouTube.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: