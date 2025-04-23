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Уайт — о победе в первом матче 1/4 финала с «Пармой»: в моей голове счёт всё ещё 0:0

Уайт — о победе в первом матче 1/4 финала с «Пармой»: в моей голове счёт всё ещё 0:0
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Тяжёлый форвард «Зенита» Окаро Уайт поделился мнением о победе команды в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (102:68).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
102 : 68
Парма
Пермь
Зенит: Бэйкон - 21, Жбанов - 13, Пойтресс - 11, Фрейзер - 9, Хантер - 9, Швед - 8, Карасёв - 8, Уайт - 7, Воронцевич - 6, Щербенев - 5, Захаров - 3, Рыжов - 2
Парма: Хэмм - 21, Уиттакер - 10, Руженцев - 9, Фирсов - 6, Захаров - 6, Нэвелс - 4, Тучков - 4, Чебуркин - 3, Свинин - 2, Шашков - 2, Ильницкий - 1, Якушин

«Думаю, сегодня мы сыграли хорошо. Следующая игра у нас через 48 часов. Первый матч уже позади, и мы сосредоточены на следующем. В моей голове счёт всё ещё 0:0. Ключевой момент в первом матче? Мы продолжили налаживать защиту. Во второй половине, особенно в начале третьей четверти, мы отлично сыграли в обороне. Думаю, это и стало решающим. Низкая результативность «Пармы» – итог блестящей игры «Зенита» в обороне? Думаю, да. Они сильно зажимались. Сегодня мы хотели хорошо бросать. Алексей Швед сделал несколько хороших передач, хотя и несколько неудачных – тоже. Но впереди вторая игра – всё будет нормально», — сказал Уайт в интервью пресс-службе «Зенита».

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