Уайт — о победе в первом матче 1/4 финала с «Пармой»: в моей голове счёт всё ещё 0:0

Тяжёлый форвард «Зенита» Окаро Уайт поделился мнением о победе команды в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (102:68).

«Думаю, сегодня мы сыграли хорошо. Следующая игра у нас через 48 часов. Первый матч уже позади, и мы сосредоточены на следующем. В моей голове счёт всё ещё 0:0. Ключевой момент в первом матче? Мы продолжили налаживать защиту. Во второй половине, особенно в начале третьей четверти, мы отлично сыграли в обороне. Думаю, это и стало решающим. Низкая результативность «Пармы» – итог блестящей игры «Зенита» в обороне? Думаю, да. Они сильно зажимались. Сегодня мы хотели хорошо бросать. Алексей Швед сделал несколько хороших передач, хотя и несколько неудачных – тоже. Но впереди вторая игра – всё будет нормально», — сказал Уайт в интервью пресс-службе «Зенита».

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