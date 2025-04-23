Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Богохульство». The Athletic раскрыл реакцию игроков НБА на обмен Дончича и Дэвиса

«Богохульство». The Athletic раскрыл реакцию игроков НБА на обмен Дончича и Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Athletic провело опрос игроков НБА, где, помимо прочего, поинтересовалось их мнением относительно обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки, в калифорнийский клуб отправился Лука Дончич, а команда из Техаса получила Энтони Дэвиса. Участие в опросе приняло более 150 игроков из 30 команд.

16 игроков в своих ответах использовали слово «шокирован», а 18 назвали сделку «сумасшедшей». «Моей немедленной реакцией стало: «Какого чёрта?» — сказал один из опрошенных игроков.

Многие баскетболисты признались, что просто не поверили в случившееся, когда услышали об обмене. «Это один из тех моментов, которые никогда не забудешь. Например, когда умер Майкл Джексон или случились теракты 11 сентября. Эти моменты навсегда останутся в памяти», — поделился один баскетболист.

Большинство опрошенных игроков критически относились к решению «Маверикс», заявив следующее:

«Неумно».

«Одно из худших баскетбольных решений, которые я когда-либо видел».

«Мне это не нравится. Плохой обмен».

«Богохульство».

«Шок. Всё ещё не понимаю этого».

Некоторые игроки, принявшие участие в опросе, рассказали, что были озадачены мотивами «Далласа», другие посчитали, что сделка может быть выгодна для обеих команд, если обменянные игроки будут здоровы.

Материалы по теме
Дончич высказался после победы «Лейкерс» во втором матче плей-офф с «Миннесотой»

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android