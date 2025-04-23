Бывший главный тренер ЦСКА Райкович объяснил, почему взял паузу в карьере

Бывший главный тренер «Астаны», «Автодора» и ЦСКА Эмил Райкович объяснил причины, по которым он взял паузу в тренерской деятельности.

«Прошлым летом у меня было пять-шесть действительно неплохих предложений, но я все отклонил, потому что мне нужно было сконцентрироваться на своей семье. Моя мама была серьёзно больна, два месяца назад её не стало. Я просто хотел в этом году побыть рядом с ней. К тому же мои дети тоже нуждались во мне здесь, в Скопье. Поэтому я использовал этот сезон, чтобы впервые за 17 лет побыть без работы.

У меня было время подумать над ошибками и посмотреть баскетбол, посмотреть много баскетбола. Думаю, что после этого года без работы я буду куда более голоден до побед», — цитирует Эмила Райковича телеграм-канал «Перехват».