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Леброн Джеймс отреагировал на критику Джей Джей Редика в адрес игроков «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на критику Редика в матче «Лейкерс» с «Миннесотой»
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу критики главного тренера «Лейкерс» Джей Джея Редика в адрес игроков во время второй игры первого раунда плей-офф против «Миннесоты Тимбервулвз».

«Для меня мой школьный тренер в первый год обучения был чем-то подобным. Он мог на нас наорать. Нужно понимать, что дело не в том, как он это говорит. Дело в том, что он говорит, и я думаю, что мы отреагировали после этого совершенно правильно», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, в ночь с 22 на 23 апреля «Лейкерс» одержали победу над «Миннесотой» со счётом 94:85. Джеймс набрал 21 очко и сделал 11 подборов.

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