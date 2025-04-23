Евгений Бабурин: у ЦСКА почти нет слабых мест

37-летний атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин высказался о предстоящем первом матче серии 1/4 финала Единой лиги с московским ЦСКА.

«Нам предстоят игры с очень сильным соперником, у которого практически нет слабых мест!

Мы должны быть сфокусированы и играть с максимальной энергией и самоотдачей, а также сократить количество ошибок, за которые такая команда, как ЦСКА, сразу наказывает!», — приводит слова Евгения Бабурина пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Напомним, встреча состоится в Москве. Начало матча намечено на 19:30 по московскому времени.

ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» пробился в плей-офф через сито плей-ин.