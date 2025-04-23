УНИКС разгромил «Автодор» в первой игре четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги

В Казани на арене «Баскет-холл» закончился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и саратовский «Автодор». Встреча завершилась уверенной победой УНИКСа — 99:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 25 очков. Ещё 15 очков набрал его соотечественник, лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В составе саратовской команды 21 очко на свой счёт записал атакующий защитник Калеб Агада. 14 очков набрал Керем Кантер.

Вторая встреча этих команд в серии плей-офф состоится 25 апреля также в Казани на местной арене «Баскет-Холл».