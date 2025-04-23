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УНИКС разгромил «Автодор» в первой игре четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги

УНИКС разгромил «Автодор» в первой игре четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги
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В Казани на арене «Баскет-холл» закончился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и саратовский «Автодор». Встреча завершилась уверенной победой УНИКСа — 99:70.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 70
Автодор
Саратов
УНИКС: Рейнольдс - 25, Акун-Пёрселл - 15, Найт - 11, Кин - 10, Хиллиард - 7, Лопатин - 7, Беленицкий - 6, Бако - 6, Комолов - 5, Д. Кулагин - 5, Торопов - 2, Илюк
Автодор: Агада - 21, Кантер - 14, Беслач - 12, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 5, Клименко - 4, Пранаускис - 3, Джонс - 2, Петенев - 2, Сычков - 1, Наумов, Халдеев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 25 очков. Ещё 15 очков набрал его соотечественник, лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В составе саратовской команды 21 очко на свой счёт записал атакующий защитник Калеб Агада. 14 очков набрал Керем Кантер.

Вторая встреча этих команд в серии плей-офф состоится 25 апреля также в Казани на местной арене «Баскет-Холл».

Единая лига ВТБ
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