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Демаркус Казинс назвал самого переоценённого игрока в НБА

Демаркус Казинс назвал самого переоценённого игрока в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о звёздном французском центровом команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобере.

«Главная моя претензия к списку переоценённых игроков — наличие в нём таких личностей, как Яннис Адетокунбо и Трей Янг. Я не согласен с тем, что самым переоценённым является Тайриз Халибёртон.

Разумеется, это должен быть Руди Гобер. Нельзя быть четырежды лучшим защитником года и при этом настолько бесполезным, что тебя убирают с паркета. И такое происходило в том числе и в сезоне, когда он получал награду», — сказал Казинс в эфире шоу Run it Black.

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