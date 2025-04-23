Демаркус Казинс назвал самого переоценённого игрока в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о звёздном французском центровом команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобере.

«Главная моя претензия к списку переоценённых игроков — наличие в нём таких личностей, как Яннис Адетокунбо и Трей Янг. Я не согласен с тем, что самым переоценённым является Тайриз Халибёртон.

Разумеется, это должен быть Руди Гобер. Нельзя быть четырежды лучшим защитником года и при этом настолько бесполезным, что тебя убирают с паркета. И такое происходило в том числе и в сезоне, когда он получал награду», — сказал Казинс в эфире шоу Run it Black.