ЦСКА с огромным отрывом обыграл «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородский «Пари НН». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 22 очка. 17 очков на свой счёт записал ещё один разыгрывающий, Каспер Уэйр, также 17 очков набрал атакующий защитник Иван Ухов. В составе «Пари НН» больше всех отличился разыгрывающий Алекс Хэмилтон, на счету которого 20 очков. 18 очков успел набрать Неманья Джуришич.

Вторая встреча серии состоится 25 апреля в Москве.