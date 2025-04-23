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ЦСКА с огромным отрывом обыграл «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги

ЦСКА с огромным отрывом обыграл «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородский «Пари НН». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 114:83.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
114 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 22, Уэйр - 17, Ухов - 17, М'Бай - 16, Аврамович - 14, Джекири - 11, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон - 20, Джуришич - 18, Чадов - 11, Карпенков - 10, Бабурин - 6, Шилохвостов - 5, Зоткин - 5, Антипов - 4, Захаров - 2, Хоменко - 2, Шендеров

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 22 очка. 17 очков на свой счёт записал ещё один разыгрывающий, Каспер Уэйр, также 17 очков набрал атакующий защитник Иван Ухов. В составе «Пари НН» больше всех отличился разыгрывающий Алекс Хэмилтон, на счету которого 20 очков. 18 очков успел набрать Неманья Джуришич.

Вторая встреча серии состоится 25 апреля в Москве.

Единая лига ВТБ
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